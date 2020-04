Računalniki za bršljinsko šolo, maske za trinajst domov za starejše

23.4.2020 | 08:00

Zaposleni v Addiko banki z donacijami že vrsto let omogočajo delovanje različnih dobrodelnih organizacij.

Osnovni šoli Bršljin je podarila 10 osebnih računalnikov.

Ljubljana, Novo mesto, Krško, Kočevje - V sklopu dobrodelnih aktivnosti je Addiko banka v sodelovanju z Lions klub Novo mesto učencem iz socialno šibkih družin in družin z veliko otroki, ki obiskujejo novomeško osnovno šolo Bršljin, z donacijo desetih osebnih računalnikov z vso potrebno računalniško olajšala opravljanje šolskih obveznosti in učenje od doma, trinajstim domom za starejše iz vse Slovenije, med njimi so tudi iz Novega mesta, Krškega in Kočevja, pa podarila 13.000 zaščitnih mask v vrednosti 10.600 evrov ter tako pomagala pri zagotavljanju ohranjanja zaščite starejših občanov in tudi tistih, ki skrbijo zanje.

»Družbena odgovornost je del nas in radi pomagamo povsod, kjer je to potrebno. Skozi projekt korporativne družbene odgovornosti Addiko Cares zaposleni v Addiko banki ostajamo zvesti humanitarni dejavnosti. Z donacijami že vrsto let omogočamo delovanje različnih dobrodelnih organizacij, še posebej pa želimo pomagati lokalnim organizacijam, ki izvajajo aktivnosti za najbolj ranljive člane naše skupnosti,« je ob predaji donacij povedal Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko Bank.

M. Ž., foto: Addiko banka