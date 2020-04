Zbirni center z novim skrajšanim delovnim časom

23.4.2020 | 10:40

Foto: R. N., arhiv DL

Trebnje - Zbirni center Globoko Komunale Trebnje je od ponedeljka, 20. aprila, za vse stranke odprt po skrajšanem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro, ob nedeljah in praznikih je zaprto.

V skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za varovanje zdravja v času epidemije vse stranke naprošajo, da upoštevajo medsebojno varnostno razdaljo, spoštujejo higieno rok in kašlja ter upoštevajo druge ukrepe za preprečevanje okužbe.

M. Ž.