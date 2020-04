Vlada spremenila mnenje prejšnje o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save

23.4.2020 | 08:40

HE Brežice (Foto: HESS, arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je spremenila mnenje, ki ga je 12. marca sprejela prejšnja vlada, glede predloga novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev, je poročala STA.

Drugače kot prejšnja vlada sedanja predlog podpira, saj "zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov."

Predlog je februarja v držacvni zbor vložilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi, ki želijo, kot so takrat dejali, z odpravo nekaterih zakonskih anomalij omogočiti lažje in hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, navaja STA.

M. Ž.