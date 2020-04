Posredovali v 45 nujnih primerih in prejeli 192 klicev

23.4.2020 | 09:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 45 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 192 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

Vlomil v tri počitniške hiše

V okolici Uršnih sel je v noči na sredo nekdo vlomil v tri počitniške hiše. Odtujil ni ničesar, z vlomi pa je povzročil za okoli 1500 evrov škode.

Prijeli sedem Maročanov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanje državne meje na območju Drašičev in Dobruške vasi izsledili in prijeli sedem državljanov Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

