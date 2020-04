Dodatnih 150.000 evrov za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic epidemije

23.4.2020 | 13:00

Krško (Foto: Občina Krško, arhiv DL)

Krško - Krški svetnice in svetniki so na včerajšnji korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so se skupno zvišali za 7,2 odst. in zdaj znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa so višji za 9,5 odst. in znašajo 45,6 milijona evrov. Za 150.000 evrov so z rebalansom povečali pomoč gospodarstvu za odpravo posledic COVID-19, so sporočili iz krške občine.

Prihodki se v skupni masi zvišujejo za nekaj manj kot 2,8 milijona evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih drugih nedavčnih prihodkov za dober milijon evrov, kapitalski prihodki se zvišujejo za 750 tisoč evrov in transferni prihodki za nekaj več kot 965 tisoč evrov. Zmanjšujejo pa se načrtovani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za dobrih 80 tisočakov, ki s predlogom spremembe proračuna 2020 znašajo malo več kot 1,37 milijona evrov, so pojasnili podrobnosti.

Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki višji za dobrih 3,9 milijona evrov. Med oddelki se je finančni načrt najbolj povečal na področju družbenih dejavnosti v višini slabih 2,5 milijona evrov, na področju gospodarske infrastrukture v višini 780 tisoč ter področju urejanja prostora in varstva okolja za 180 tisoč evrov.

Tekoči odhodki se povečujejo za 5,2 odst. oziroma dobrih 464 tisoč evrov, tekoči transferi za 4,8 odst. ali za slabih 712 tisoč evrov, investicijski odhodki za 15,5 odst. oziroma slabih 2,7 milijona evrov, investicijski transferi pa se povečujejo za 10 odst. oziroma za 72.300 evrov glede na veljavni proračun za leto 2020.

Za izgradnjo kanalizacije v Velikem Podlogu

Med drugim so svetniki potrdili tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v Velikem Podlogu. Kot so zapisali na občini v sporočilu za javnost, naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov in dve črpališči. Vrednost po tekočih cenah znaša 2,48 milijona evrov, gradnja pa naj bi potekala od leta 2020 do 2022.

M. Ž.