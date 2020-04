Včeraj 13 novih okužb s koronavirusom, a brez smrtnih žrtev

23.4.2020 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Vir fotografije: Univerza v Ljubljani, arhiv DL)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 1268 testiranjih in pri tem potrdili 13 novih okužb s koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa k sreči ni bilo. Kot piše na spletni strani vlade je bilo hospitaliziranih 80 oseb, od teh jih je 23 potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi, šest so jih iz bolnišnice odpustili.

Skupno imamo v Sloveniji do zdaj 1366 potrjenih okužb, umrlo pa je 79 bolnikov s covidom-19, piše STA.

V UKC Ljubljana je danes na zdravljenju 33 bolnikov s covidom-19, v UKC Maribor 28, v Splošni bolnišnici Celje 11 in devet v Univerzitetni kliniki Golnik, navaja covid-19 sledilnik.

M. Ž.