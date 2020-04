Karantenski blog

23.4.2020 | 15:00

Vir: Klub posavskih študentov

Krško - Klub posavskih študentov (KPŠ) v karantenskem času pripravlja prav poseben izziv – nagradni natečaj na temo preživljanja časa v karanteni/zapisi iz karantene/karantenski blog. »Cilj natečaja je spodbuda k čim večji kreativnosti, aktivnem preživljanju prostega časa, izražanju svojih misli, zato k sodelovanju vabimo vse posavske študente in dijake, ki živijo na območju UE Krško, to sta občina Krško in Kostanjevica na Krki, in so člani KPŠ. Nagradni natečaj poteka do vključno 20. maja 2020, izdelke pa sprejemajo na info@kps-on.net,« so sporočili iz posavskega kluba študentov.

Vsa prispela dela bodo zbrali v zborniku, ki ga bodo prijeli vsi člani in partnerji KPŠ, na voljo pa bodo tudi na njihovi info točki. Prav tako bodo vsa dela sproti objavljali na njihovi spletni strani v razdelku Karantenski blog.

Ker, kot so dejali, vedo, da je za odlične izdelke dobro pustiti čim več svobode, razpis ustvarjalca ne omejuje. Sprejemajo vse - od blogov do zapisov iz dnevnika, daljših razmišljanj, kolumne, glose, dopisovanje s prijateljem, tudi poezijo. »Edina omejitev je, da ima izdelek naslov in vsaj 300 besed oz. 150 besed, v kolikor je v obliki poezije. Poleg poslanega izdelka, naj bo priložena še fotografija, ki jo bomo uporabili pri objavi na spletni strani in v zborniku,« so dodali.

Strokovna komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora KPŠ, bo prispele izdelke ocenila in nagradila. Najboljši izdelek prejme 150, drugi 100 in tretji 50 evrov. Kaj vse mora prijava vsebovati, si lahko preberete na spletni strani Kluba posavskih študentov.

M. Ž.