Z avtom v zidanico

23.4.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.55 je v naselju Trška Gora v občini Novo mesto voznica z osebnim vozilom zapeljala s parkirišča po klančini navzdol in trčila v zidanico. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so ponesrečenko na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila in odklopili akumulator na osebnem vozilu.

Pomagali ujetemu lisjaku

Danes ob 5.38 so na Tovarniški cesti v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom iz kovinske ograde rešili ujetega srnjaka in ga nepoškodovanega odpeljali v naravno okolje.

Rešili osebo iz okvarjenega dvigala

Ob 11.23 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško rešili ujeto osebo iz okvarjenega dvigala in prepovedali uporabo dvigala do prihoda servisne službe.

Dezinficirali tržnico, prostor ob zdravstvenem domu

Ob 9.00 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Zdravstvenega doma Sevnica in tržnice v Sevnici na površini približno 3000 kvadratnih metrov.

Padel z višine, nato s helikopterjem v UC Maribor

Ob 10.19 se je v kraju Spodnje Mladetiče, občina Sevnica, pri padcu z višine poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega občana na kraju oskrbeli. Gasilci PGD Sevnica so pomagali pri prenosu poškodovane osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja. Helikopter SV je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poškodovano osebo prepeljal na zdravljenje v UC Maribor.

S helikopterjem iz Metlike v UKC Ljubljana

Danes ob 12.15 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala poškodovano osebo iz Metlike v UKC Ljubljana.

Gorela podrast

Danes ob 15.52 je v bližini naselja Gmajna v občini Krško gorela podrast v gozdu. Požar na površini približno sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Smednik in PGE Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.