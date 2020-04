»Šentjernejska šola je takoj postala moja«

Aljoša Šip je novi ravnatelj OŠ Šentjernej (Foto: osebni arhiv)

Šentjernej - 15. marca je vodenje OŠ Šentjernej prevzel novi ravnatelj, 50-letni Aljoša Šip, prof. športne vzgoje in defektolog iz Kamnika pod Krimom v občini Brezovica. Kakšne cilje si je zastavil na novem delovnem mestu, kako mu je minil prvi mesec dni, ko je šolanje potekalo na daljavo, in še marsikaj, je razkril v pogovoru za Dolenjski list.

Verjetno ste si prvi dan na novem delovnem mestu predstavljali drugače, kot je potekal - zaradi razglasitve epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 je bila vaša prva naloga podpis odloka o zaprtju osnovne šole. Kakšni so bili občutki?

Zelo verjetno sem bil edini ravnatelj v EU, ki je na prvi uradni delovni dan – v nedeljo, s prvo uradno odredbo šolo zaprl in poslal zaposlene in otroke domov. Najbrž bom zaradi tega pri otrocih dobro zapisan. Šalo na stran – že tako so prvi koraki v vlogi ravnatelja zahtevni, v pogojih kakršnih s(m)o, pa niti nisem imel časa preveč razmišljati. Takoj je bilo treba zelo poprijeti, razmišljati izven okvirjev, organizirati, sprejemati prave odločitve, poslušati, razumeti, ustvarjati okolje…, v razmerah, ki so bile povsem nove, neznane in drugačne od običajnih.

Ravnateljevanje ste začeli v neverjetnih okoliščinah. Učencev torej še niste mogli spoznati, kaj pa sodelavce? Kakšen vtis nasploh ste dobili?

OŠ Šentjernej in nekatere zaposlene sem poznal že prej, veliko informacij sem poiskal med kandidaturo, šolo sem pred nastopom trikrat obiskal, zato sem se večini sodelavcev lahko vsaj osebno predstavil. S svojimi neposrednimi kolegi v vodstvu šole smo se takoj dobro ujeli, zelo me podpirajo in mi pomagajo. Za spoznavanje poskušam izkoristiti vsako priložnost, vsak telefonski klic, odzovem se na vsako e-sporočilo. Je pa seveda virtualnost povsem nekaj drugega kot osebni stik.

L. Markelj