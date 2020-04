Gorelo pet zapuščenih avtomobilov

24.4.2020 | 07:00

Ponoči ob 00.25 uri je v Kerinovem grmu, občina Krško, gorelo pet zapuščenih vozil. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 20.00 je na območju Vražjega Kamna, občina Črnomelj, gorela suha trava. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 15.29 sta v naselju Podsmreka pri Višnji gori, občina Ivančna Gorica, gorela podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci Višnja gora.

Ob 18.11 so v Šalki vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Šalka vas prekopali šoto in zalili podtalni požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:15 do 10:15 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 8:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK na izvodu SELA ŠUMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.