Zaposleni v domovih za starejše imajo dovolj, danes bodo protestirali

24.4.2020 | 09:00

Novo mesto - Zaposleni v domovih starejših po Sloveniji bodo danes ob 13.30 za 15 minut protestno zapustili prostore domov oziroma zavodov. S protestom bodo zahtevali konec samovolje pristojnih, neustreznih, nestrokovnih in nedoslednih navodil ter sistemske diskriminacije starejših, so sporočili iz Skupnosti socialnih zavodov v Sloveniji. Iz DSO Novo mesto so sporočili, da se bodo protestu pridružili.

Zaposleni bodo med protestom upoštevali vse ukrepe za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom Sars-CoV-2. Prav tako bo poskrbljeno za zdravje, varnost in dobro počutje stanovalcev, sporočajo iz skupnosti socialnih zavodov.

"Odločevalci vztrajno zatrjujejo, da se starejšim v aktualni krizi namenja posebna pozornost ter da je dostojno in kakovostno življenje v starosti njihova prednostna naloga, a so konkretni in učinkoviti ukrepi na tem področju redki. Domovi za starejše so epidemijo pričakali povsem zasedeni in kadrovsko podhranjeni, pri skrbi za preprečevanje in zajezitev širjenja virusa Sars-CoV-2 pa ostali prepuščeni sami sebi," odločitev za protest pojasnjujejo v skupnosti socialnih zavodov.

Zato zahtevajo:

- Takojšnjo prekinitev samovolje Ministrstva za zdravje, ki o domovih za starejše in njihovih stanovalcih odloča brez dialoga, brez upoštevanja podanih predlogov in pripomb ter dostikrat celo brez vsakega odziva nanje. Nedopustno je, da se o domovih in stanovalcih odloča brez in mimo njih, z metodo brezprizivnih ukazov. Nič o nas in naših stanovalcih brez nas! Ne bomo molčali ob prizadevanjih, da se izniči ves razvoj institucionalnega varstva starejših v Sloveniji v zadnjih letih ter da se domove pod krinko boja proti virusu preoblikuje v poceni negovalne bolnišnice.

- Dosledno osamitev vseh stanovalcev s koronavirusno boleznijo covid 19 izven domov za starejše, saj ti nimajo ustreznih prostorov za izolacijo ter niso usposobljeni in registrirani za bolnišnično zdravljenje in oskrbovanje velikega števila oseb s koronavirusno boleznijo 19. Domovi za to nimajo niti ustrezne medicinske opreme niti dovolj številčnega kadra, ki bi bil v skladu z zakonodajo usposobljen za zdravljenje in oskrbo.

- Ustrezno zdravljenje stanovalcev s koronavirusno boleznijo covid 19 v bolnišnicah. Z odklanjanjem sprejema v bolnišnico se stanovalcem domov za starejše krši ustavna pravica do zdravljenja in se jih potiska v diskriminatoren položaj glede na druge državljane.

- Enotno in strokovno utemeljeno strategijo za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV-2 v domovih za starejše. Domovi za starejše se poleg vseh izzivov soočajo tudi s številnimi navodili in zahtevami pristojnih, ki se nenehno spreminjajo in ne upoštevajo najboljših domačih in tujih praks.

- Takojšnjo objavo navodil za izplačilo kriznih dodatkov zaposlenim v domovih in hitro nakazilo potrebnih sredstev izvajalcem.

- Pokritje vseh dodatnih stroškov, kot so stroški dela, stroški materiala in drugi stroški, ki so nastali zaradi epidemije virusa Sars-CoV-2, vsem izvajalcem institucionalnega varstva starejših v javni mreži v okviru drugega paketa interventnih ukrepov.

- Spoštovanje veljavne zakonodaje in predpisov, kot sta Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, ki določajo, da se bolnika z nalezljivimi boleznimi zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja bolezni osami. Kadar osamitev ni mogoča na njegovem domu, se bolnika osami v zdravstvenem zavodu, določenem za zdravljenje bolezni, ki lahko zagotovi visoko stopnjo varnosti pri preprečevanju širjenja bolezni.

