Čistilna akcija kljub epidemiji

24.4.2020 | 10:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto in Komunala Novo mesto vabita na veliko čistilno akcijo vseh krajevnih skupnosti Očistimo sosesko, ki bo v sredo, 29. aprila.

Pobudo za čistilno akcijo so na videokonferenčnem sestanku Združenja mestnih občin Slovenije v torek podali župani mestnih občin. Namen akcije, ki bo potekala v vseh slovenskih mestnih občinah, je očistiti morebitna divja odlagališča, okolico šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.

Občane vabijo, da se čistilni akciji pridružijo v sklopu krajevnih skupnosti, kjer imajo tudi več informacij o predvidenem območju čiščenja posamezne krajevne skupnosti.

»Na Komunali Novo mesto lahko še ta teden, v kolikor še niste, na prevzemnem prostoru po predhodni najavi, prevzamete vreče za odpadke in rokavice. Vsi ločeno zbrani odpadki (ločeni vsaj na osnovne frakcije: embalaža, steklo, nevarni odpadki, kosovni odpadki, mešani odpadki) se bodo odlagali na zbirnih mestih v zabojnik. V primeru, da bodo zabojniki polni, se vreče z ločeno zbranimi odpadki pustijo poleg zabojnika. Če bo odpadkov več in na odmaknjeni lokaciji, o tem obvestite Komunalo Novo mesto, ki bo poskrbela za ločeno zbiranje odpadkov in surovin,« sporočajo na Komunali Novo mesto in poudarjajo, naj vsi udeleženci čistilne akcije upoštevajo vse ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa.

B. B.