Velodromu zelena luč za mednarodne tekme

24.4.2020 | 10:55

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je velodromu v Češči vasi podelila certifikat druge kategorije, zato bo velodrom lahko gostil tudi odmevna mednarodna tekmovanja, sporočajo iz Kolesarskega kluba Adria Mobil.

Nadzorniki UCI so se v Novem mestu mudili v začetku aprila. Pregledovali so tehnične lastnosti in izdelavo velodroma, njihove ugotovitve pa so bile zadovoljive, saj je velodrom prejel certifikat o homologaciji visoke 2. kategorije UCI.

To pomeni, da bo velodrom v Češči vasi lahko gostil vsa domača tekmovanja, prav tako pa tudi mednarodne prireditve, kot so tekme za svetovni pokal, evropska članska prvenstva, mladinska svetovna prvenstva in tudi nekatere druge preizkušnje na velodromu.

"Na velodromu tako ne bodo mogle potekati le dirke za olimpijske igre ali članska svetovna prvenstva, vse ostalo pa certifikat 2. kategorije UCI omogoča. To je nova potrditev, da imamo v Novem mestu odličen objekt, na kar nenazadnje kažejo tudi treningi močne italijanske reprezentance na dirkališču, med drugimi je v Sloveniji treniral tudi velezvezdnik in olimpijski prvak Elia Viviani," poudarjajo v novomeškem kolesarskem klubu.

Uporabniki športnega centra v Češči vasi bodo veseli tudi novice, da je Mestna občina Novo mesto na začetku aprila objavila razpis za izbiro izvajalca gradnje severne tribune. Kapaciteta trenutne tribune, ki stoji na zahodni strani velodroma, znaša 450 sedežev, dodatna tribuna pa bo imela 210 sedežev.

Kar je morda še bolj pomembno kot dodatni sedeži, pa je, da bo pod novo tribuno občina zgradila tudi garderobe s sanitarijami za športnike ter sanitarije za gledalce. Predvsem garderobe so do zdaj športniki zelo pogrešali.

Skupna površina s tribunami in garderobno-sanitarnim delom znaša 400 kvadratnih metrov. Rok za oddajo ponudb je do 7. maja, vrednost investicije pa na občini ocenjujejo na nekaj manj kot 360.000 (brez DDV). Če ne bo zapletov pri izboru izvajalca, bi morala biti dela končana do 31. avgusta letos.

B. B.