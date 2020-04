Alkohola ni bilo, zato pa kokain in opiati

Policisti bodo tudi ta konec tedna preverjali izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. (Foto: PU Novo mesto)

Sinoči okoli 23. ure je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika tovornega vozila, ki je na avtocesti v smeri proti Obrežju vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so nevarnega voznika izsledili pri Smedniku. Ko so ga zagledali, je z vozilom vijugal po vseh pasovih in ni upošteval svetlobnih in zvočnih signalov, s katerimi so ga ustavljali. Ustavili in iz prometa izločili so ga šele kakih 10 km kasneje, pri Mrtvicah.

Preizkus alkoholiziranosti voznika je bil negativen, zato pa je test na droge potrdil prisotnost kokaina in opiatov. Kršitelja so odpeljali na strokovni pregled, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog, o vožnji pod vplivom prepovedanih drog pa bodo seznanili sodišče.

Ni hotel pihati

Okoli 22. ure je pri Lutrškem selu na območju občine Novo mesto 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, se prevrnil in obstal na njivi. Vozilo je po nesreči zapustil, a so ga policisti kmalu izsledili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, kar pa je za odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so policisti mu izdali plačilni nalog in o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Alkohola v prometu je vse več

Od uveljavitve ukrepov za zajezitev epidemije covid 19 so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 67 prometnih nesreč, v katerih sta umrli dve osebi, trije udeleženci so utrpeli hude poškodbe, 23 oseb pa je bilo lažje poškodovanih. 15 prometnih nesreč oziroma kar 22,4-odst. vseh nesreč so povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. V teh nesrečah je ena oseba umrla, štirje udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, v ostalih nesrečah pa je nastala premoženjska škoda.

V enakem obdobju leta 2019 je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 9,9-odst.

Nadzor med vikendom

Policisti Policijske uprave Novo mesto bodo tudi ta konec tedna preverjali ali državljani upoštevajo ukrepe, namenjene zajezitvi epidemije covid 19, ki se nanašajo na prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah in gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Ob tem bodo še posebej pozorni na kršitve cestno prometnih predpisov in pishofizično stanje voznikov motornih vozil. "Vse voznike v cestnem prometu pozivamo, da dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise, vozijo trezno in odgovorno in se ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu. Voznikom enoslednih vozil - motoristom in kolesarjem svetujemo, da poskrbijo za svojo vidnost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu, predvsem voznikov motornih vozil," sporočajo s PU Novo mesto.

Pregnal vlomilca

Okoli 21. ure sta na Trški gori v Novem mestu dva neznanca vlomila v počitniško hišo. Ukradla nista ničesar, saj ju je pregnal oškodovanec, ki se je nahajal v hiši. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Le škoda

V Srednjem Grčevju na območju PP Novo mesto je med 22. in 23. aprilom nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Nezakoniti prestopi

Policisti so med opravljanjem nalog varovanje državne meje na območju Brežic, Rake in Dolenjih Radencev izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, državljana Maroka in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo.

