Delamo naprej kljub razmeram

24.4.2020 | 14:55

Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - "Če bi nam na začetku te epidemije nekdo rekel, da bomo šest tednov več ali manj samo doma bi najbrž zmajevali z glavami. Imam občutek, da pa smo se sedaj enostavno že navadili in da ne rečem zopet spoznali bogastvo družinskega življenja in doma. To je po mojem mnenju zelo prelomna izkušnja, ki nam bo obogatila razmišljanja in pomagala pri nadaljnjih življenjskih odločitvah," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal črnomaljski župan Andrej Kavšek..

V občini Črnomelj še vedno beležijo 8 primerov okužbe in številka je že skoraj dva tedna nespremenjena. Dejansko imamo samo še 2 aktivna primera, ki pa za dan ali dva tudi to več ne bosta. Tudi na državnem nivoju se številke lepo umirjajo. Vendar to še ne pomeni dokončne zmage nad koronavirusom. Izkušnje nekaterih držav kot je recimo Singapur nas učijo, da moramo vztrajati. Tam so namreč v času umiritve situacije odpravili varnostne ukrepe. Sledilo je drastično poslabšanje in sedaj beležijo že tako imenovani tretji val okužbe, je poudaril župan.

Štab Civilne zaščite, zaposleni v Zdravstvenem domu in Domu starejših občanov skrbijo za preventivne dejavnosti in njihovo dosledno izvajanje. Lahko rečem, da so v tem do sedaj zelo uspešni in jim za to čestitam.

Ne pozabimo na naše šolnike in učence, ki bodo veseli vsakega doniranega računalnika. Zato nas kontaktirajte na obcina.crnomelj@siol.net. Računalnike bomo podarili učencem iz socialno ogroženih družin. Nekaj računalnikov smo že podarili s pomočjo ministrstva, ostale v koordinaciji s šolami. Vsem se iskreno zahvaljujem za donacije, je zapisal Kavšek.

Kot je navedel, delo na naložbah v občini kljub razmeram ni zamrlo, ampak se morda še bolj zagnano nadaljuje. V starem mestnem jedru je občina postavila pitnik, ki ga je izdelal akademski kipar Boštjan Kavčič, izbrala je tudi že izvajalec za asfaltiranje trga pred banko. V teku je razpis za izbiro izvajalca za gradnjo Vrtca Loka in OŠ Dragatuš za jedilnico in kuhinjo. Ta teden so objavili prva faza razpisa (preverjanje usposobljenosti) za izbiro izvajalca za OŠ Loka v Črnomlju. Ocenjena vrednost projekta je čez 9 milijonov evrov. Tudi projekti TRIS Kanižarica, Kanalizacija Črnomelj, Brv Majer in ostali se odvijajo naprej s polno paro.

"Spoštovani, pred nami so prvomajski prazniki in topli dnevi, a še vedno veljajo varnostni ukrepi, ki so na prvi pogled težava, vzeti pa jih moramo kot priložnost. Tudi v občini imamo še toliko lepih kotičkov, ki jih z družino še nismo obiskali. Spoznajmo svoj kraj, seveda ob upoštevanju ukrepov, in ga bomo potem še z večjim veseljem ponudili prijateljem. Tudi tako bomo skupaj uresničevali našo vizijo o razvoju turizma. Zmaga je blizu in ne dovolimo, da se nam izmuzne," je zapisal župan Andrej Kavšek v današnjem sporočilu, v katerem je še zaželel lepe prvomajske praznike in "predvsem ostanite zdravi".

M. L.