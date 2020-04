Zaradi ugrabitve in ropa morajo Kočevci v zapor

24.4.2020 | 12:20

Ljubljana - Okrožno sodišče je na zaporne kazni obsodilo tri moške z območja Kočevja, obtožene, da so maja lani pred nočnim lokalom v Ljubljani ugrabili moškega, ga več ur zadrževali in od njega zahtevali, da je dvignil denar ter jim ga izročil. Četrtemu, ki je bil ob dejanju mladoleten, je sodišče izreklo kazen sto ur dela v korist skupnosti, poročajo mediji.

Sodišče je pri izreku kazni sledilo predlogu tožilstva. Po navedbah medijev je 21-letnega Blaža Grma in 28-letnega Jožeta Rusa obsodilo na tri leta zapora, pri čemer je Rusu preklicalo pogojno obsodbo in mu izreklo enotno zaporno kazen. Štiri leta in dva meseca zapora pa bo moral za rešetkami prebiti 25-letni Cvetko Grm, ki mu je sodišče prav tako preklicalo dve pogojni sodbi. Vsak mora oškodovancu plačati še po 592,5 evra pravnopremoženjskega zahtevka.

Tričlanski sodni senat je prepričan, da so 22. maja lani okoli 3. ure pred nočnim lokalom v Ljubljani obstopili vinjenega moškega, ga pod pretvezo spravili v avtomobil ter odpeljali. Od njega so zahtevali denar. Ker ga ni imel pri sebi, so ga odpeljali do več bankomatov na območju Kočevja in Ljubljane, kjer je moral opraviti več dvigov gotovine in jim dvignjeni denar izročiti. V tem času so moškemu grozili in ga tudi pretepali. V jutranjih urah so ga zatem odpeljali do banke v Novem mestu, kjer je moral ob njihovi prisotnosti dvigniti preostali denar. Po prejemu zadnjega dvignjenega denarja so ga izpustili na območju Novega mesta.

Sodba še ni pravnomočna. Sodnica Ana Testen, ki je predsedovala tričlanskemu senatu, pa je bila v obrazložitvi sodbe precej ostra, obregnila se je tudi ob višino denarne socialne pomoči, ki jo prejemata dva od brezposelnih obsojenih, poročajo mediji.

