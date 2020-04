Preventiva ni cenjena? Si ne zasluži, da bi bila nagrajena?

24.4.2020 | 16:20

Protestu proti neurejenim razmeram v času epidemije so se pridružili tudi zaposleni v DSO Novo mesto

Zaposleni je v odsotnosti direktorice, ki protest podpira, nagovorila njena pomočnica Sonja Jurečič.

Novo mesto - Zaposleni v več kot 70 domovih za starejše in zavodih za odrasle s posebnimi potrebami so se danes ob 13.30 zbrali pred domovi in z mirnim protestom opozorili, da jih pristojni v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa ne slišijo in da razmere niso urejene.

Kakih 50 protestnikov se je zbralo tudi pred Domom starejših občanov Novo mesto. »Nikoli si nismo mislili, da bomo morali protestirati. Vseskozi so nam govorili, da smo del nečesa zelo pomembnega, da skrbimo za zelo ranljivo populacijo, da moramo zdržati in da bo, če bomo mi, zdržal tudi slovenski javni zdravstveni sistem. Zdaj pa kaže, da bomo ostali brez obljubljenih dodatkov,« je na protestnem shodu povedala pomočnica direktorice in vodja krizne skupine v DSO Novo mesto Sonja Jurečič.

Po trenutnem tolmačenju kolektivne so namreč do dodatkov upravičeni le tisti, ki so neposredno izpostavljeni okužbi s koronavirusom. Kot je za Dolenjski list dejala Jurečičeva, v DSO Novo mesto doslej niso zabeležili primera okužbe. »Že prej smo dosledno izvajali vse programe za preprečevanja okužb, kar počnemo zdaj, je le nadgradnja. Ni naključje ali sreča, da smo brez okužb. Naši sodelavci so bili v stiku s potencialno okuženimi osebami, pa nismo zboleli. Ali preventiva ni cenjena in ne bo nagrajena?« se sprašuje Jurečičeva.

Je to skrb za starejše?

»Nekateri so imeli možnost ostati doma in delo opraviti v zavetju svojega doma. Vi pa ste z veseljem prihajali na delo, čeprav smo imeli od prvih dni epidemije velike strahove in pomisleke. Kar naenkrat smo bali drug drugega. Bali smo se prijemati kljuke, sploh nismo vedel, kaj počnemo prav in kaj ne. Izpostavljali smo se tveganju, da zbolimo za boleznijo, pred katero v resnici ni varen nihče, ne mladostnik ne starostnik, pa vendar smo na delo prišli. Če danes nismo upravičeni do tega dodatka, kam potem sodimo?« se je v nagovoru sodelavcem spraševala Jurečičeva, ki je opozorila, da je tretjina njihovih zaposlenih na minimalnih plačah, tretjina pa povsem blizu. »Je to vse, kar lahko država naredi za domove starejših in za skrb za starejšo populacijo? S čim naj še motiviramo vaše delo? Hočemo le tisto, kar nam pripada,« je poudarila Jurečičeva, ki so jo njeni sodelavci podprli z gromkim aplavzom.

Jurečičeva je bila kritična tudi do obnašanjem nekaterih zdravstvenih zavodov, ki nočejo sprejemati bolnike s covid 19, in ob tem poudarila, da takih zapletov v naši regiji ne pričakuje, saj z novomeško bolnišnico in tukajšnjim zdravstvenim domom odlično sodelujejo.

Epidemija je stisko le poglobila

V domovih od vlade pričakujejo, da bo poskrbela za kadrovsko in prostorsko stisko, na katero so v resnici opozarjali še pred epidemijo, ki je težave le še poglobila. Tudi finančne. V DSO Novo mesto, ki ima kapacitete za 350 stanovalcev, je času od začetka epidemije umrlo 19 stanovalcev (ne zaradi koronavirusa), novih pa kljub potrebam in povpraševanju ne smejo sprejemat. Odgovorov, kdo bo pokril ta izpad prihodka, kot tudi mnogih drugih, v domovih še vedno nimajo.

Po drugi strani stroški domov naraščajo, pa ne le na račun zaščitne opreme in sredstev za razkuževanje. »Naše delo se je precej spremenilo. Najprej smo pregledali vse procese, uvedli novosti in dodatne previdnostne ukrepe. Ustanoviti smo morali ločene enote in ločene skupine, da se v primeru okužbe ta ne bi razširila po celem domu, hkrati pa se vsakemu dnevu trudimo vdahniti tudi vsebino, kar pa ne gre brez aktivnosti. Veliko dodatne energije vlagamo, da se dogajanje razprši po manjših skupinah. Poleg tega nimamo obiskovalcev, dijakov in študentov prostovoljcev. Vse to nam je bilo prej v pomoč in hkrati v razvedrilo našim stanovalcem,« našteva Jurečičeva.

Besedilo in fotografije: B. Blaić