Zdrsnil po klancu v gozd, zagorela delavnica

24.4.2020 | 19:40

Ob 8.47 je na cesti Bušeča vas–Šutna v občini Krško voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča po klancu navzdol v gozd. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ponesrečenega iz vozila in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so ponesrečenega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Ob 10.20 so gasilci PGE Krško v naselju Gmajna , občina Krško, po včerajšnjem požaru preventivno z vodo še enkrat zalili požarišče.

Ob 15.22 je pri Malem Slatniku, občina Novo mesto, ponovno gorelo v gozdu. Gasilci PGD Smolenja vas so pogasili 15 podtalnih požarišč na skupni površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 15.01 je na Trati v Kočevju gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevje so pogasili okoli 200 kvadratnih metrov suhe trave in vejevja.

Ob 12.30 je v Kočevski Reki, občina Kočevje, zagorelo v mehanični delavnici v večjem gospodarskem objektu v izmeri 40x8 metrov. Gasilci PGD Kočevje, Kočevska Reka, Morava in Livold so požar v osrednjem delu gospodarskega objekta pogasili in obvarovali druge dele stavbe.