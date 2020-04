Odpirajo se avtopralnice, kresov za prvi maj ne bo

25.4.2020 | 09:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Potem ko je vlada včeraj določila nove izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, bodo danes lahko začeli delati še zavarovalniški posredniki in avtopralnice. Tudi ob sprostitvi teh storitev bo treba dosledno upoštevati priporočila Nacionalnega instituta za javno zdravje in navodila ministrstva za zdravje.

V Sloveniji se nadaljuje ugoden trend števila novih koronavirusnih okužb, v četrtek so jih potrdili sedem. Vlada se je že odločila za odpravo nekaterih omejitev.

Od torka pa bo sicer v "nekoliko okrnjeni zasedbi" ponovno mogoča tudi sklenitev zakonske zveze tako v uradnih prostorih kot na prostem. Kot je na vvčerajšnji novinarski konferenci pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, bosta na poroki poleg mladoporočencev lahko prisotna še matičar in (ali) načelnik upravne enote v vlogi pooblaščenca, če bo poroka na prostem, pa bosta lahko prisotni tudi priči. O morebitni prisotnosti prič v zaprtem prostoru bo odločilo vodstvo upravne enote, v tem primeru pa mora biti prostor dovolj velik za upoštevanje ustrezne razdalje med osebami, je pojasnil minister.

Po napovedih vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina bo že v prihodnjem tednu omogočena navzočnost partnerjev pri porodih. Vlada se s tem vprašanjem intenzivno ukvarja, priporočila za porodnišnice so pripravljena, porodnišnice pa morajo zdaj zagotoviti ukrepe, da bodo preprečile širjenje koronavirusa, je pojasnil na novinarski konferenci.

Še nekatere sprostitve gospodarskih in drugih dejavnosti sledijo 4. maja. Takrat bodo vrata odprle prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, kar sicer ne velja za tiste v trgovskih centrih. Ponovno bo mogoč tudi obisk frizerskih in kozmetičnih salonov ter salonov za nego živali.

Tudi v teh predprazničnih in prazničnih dneh ostaja v veljavi odlok, ki zaradi epidemije novega koronavirusa prepoveduje zbiranje na javnih krajih in prehajanje občinskih meja. Kot so napovedali na policiji, bodo spoštovanje prepovedi preverjali tudi pred in med prvomajskimi prazniki. Prirejanje piknikov v naravi ni dovoljeno, so ob tem pojasnili.

Tudi kurjenju kresov se bo treba letos odpovedati, saj je od 20. marca za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost.

STA