Znova možna izposoja koles, po prvomajskih praznikih plačljiva parkirnina

25.4.2020 | 11:00

Novo mesto - Ob rahljanju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa je včeraj znova zaživel sistem za izposojo koles GONM, po prvomajskih praznikih pa se zaključuje začasni ukrep brezplačnega parkiranja. Obstoječi uporabniki sistema GONM lahko kolesa brezplačno uporabljajo do konca maja, novi uporabniki pa si lahko uporabo sistema zagotovijo s prijavo na Turistično informacijskem centru. Mestna občina Novo mesto ob tem poziva uporabnike, da ob uporabi upoštevajo ukrepe za zajezitev epidemije in obvezno poskrbijo za razkuževanje rok, so sporočili z novomeške občine.

Po prvomajskih praznikih, s ponedeljkom, 4. maja, se zaključuje obdobje brezplačnega parkiranja na javnih parkiriščih Mestne občine Novo mesto, ki je veljalo v zadnjih tednih. Režim parkiranja bo enak kot pred epidemijo, plačilo bo možno na parkomatih, preko SMS sporočil ali mobilne aplikacije. Na parkiriščih v okolici mestnega jedra (Prešernov trg, pod Kapitljem, Trdinova in Kandija) bo prva ura parkiranja še naprej brezplačna.

