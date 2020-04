Odprt le še razpis za razvoj gospodarstva

25.4.2020 | 12:00

Foto: spletna stran Občine Sevnica

Sevnica - Občina Sevnica je na začetku leta objavila več razpisov v skupni višini 376.000 tisoč evrov. Z njimi spodbuja razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Od tega je 75.000 evrov namenila razvoju gospodarstva, 77.000 evrov razvoju kmetijstvu, nekaj več kot 13.000 evrov turizmu, 123.000 evrov za sofinanciranje programov športa sredstev, za mladinske programe namenja 15 tisoč evrov, sofinanciranju programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48.000 evrov. Rok za prijavo na razpise s področja gospodarstva je odprt do 20. maja 2020, ostali razpisi pa so zaključeni.

»Na razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja letnega programa športa je prispelo 33 vlog, nobena izmed njih ni bila zavržena ali zavrnjena. Za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti je prispelo 36 vlog, odobrenih je bilo 33 vlog. Za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva je prispelo 37 vlog, odobrenih je bilo 32. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini je prispelo 17 vlog, nobena ni bila zavrnjena. Za ohranjanje in razvoj kmetijstva je prispelo 89 vlog, 87 vlog je bilo odobrenih, za sofinanciranje turističnih prireditev je prispelo 18 prijav za 27 prireditev,« so sporočili s sevniške občine.

Aktivnosti, ki zaradi aktualnih razmer v spomladanskem času ne morejo biti realizirane, bodo lahko izvedene kasneje, vendar v okviru rokov, ki jih opredeljuje posamezno razpisno obdobje. Prijavitelji so bili o rezultatih prijav po posameznih področjih obveščeni, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.