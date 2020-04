Kočevju projekt trajnostne regeneracije mestnega jedra

25.4.2020 | 13:00

Kočevje - V Kočevju so te dni začeli projekt trajnostne urbane regeneracije mestnega jedra Vsi v mesto, s katerim želijo širšo lokalno skupnost spodbuditi, da se dejavno vključi v proces oživljanja mestnega jedra in načrtovanje prenove javnih površin. Zaradi epidemije novega koronavirusa so projekt začeli na spletu in prek lokalnih medijev, so pojasnili.

Po podatkih kočevske občine se podvig, ki so se ga lotili s sodelovanjem ljubljanskega Inštituta za politike prostora, dotika vprašanj o prihodnosti Kočevja in tega, kako se bo kot mesto razvilo v kakovostno javno površino in kaj bo ponudilo prebivalcem.

Kočevski projekt Vsi v mesto sicer obsega pripravo akcijskega načrta za oživljanje mestnega jedra, ureditev tamkajšnjega avtomobilskega parkiranja, različne izobraževalne in druge dejavnosti. Gre tudi za nadaljevanje dejavnosti, s katerimi je kočevska občina leta 2016 začela proces oživljanja mestnega jedra.

Projekt nameravajo končati do poletja 2022. "V vmesnem času bo predvsem veliko priložnosti za to, da prebivalci in lokalni akterji, od predstavnikov javnih institucij in organizacij do lastnikov nepremičnin in izvajalcev storitev, sodelujejo v pogovorih, preverjajo možnosti za oživitev mestnega jedra in oblikujejo skupno predstavo o tem, kakšna doživetja naj jedro ponuja v prihodnje," so navedli.

Kot menijo snovalci omenjenega projekta, je sicer epidemija novega koronavirusa dobra priložnost za to, da se zavedo tega, kar je zares pomembno, kaj potrebujejo in česar ne. Pa tudi, da preverijo, kakšno naj bi bilo z nove perspektive in ob novih izkušnjah življenje v mestnem jedru.

"Kočevje je namreč po svojih danostih idealno za kakovostno življenje. Dovolj majhno, da daje hitro občutek domačnosti in dovolj veliko, da ima vse kar imajo veliki - mestni park, glavni trg, galerijo, kino, šole in kavarno," so še zapisali na kočevski občini.

