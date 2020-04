En požar preiskujejo tudi policisti

26.4.2020 | 08:10

Zaradi požarov v naravi, so imeli gasilci obilo dela tudi zvečer in ponoči. Ob 18.56 so v Dobruški vasi v občini Škocjan gorela podrast in smreke ob cesti. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Ob 19.10 sta v naselju Tolsti Vrh, občina Šentjernej, goreli suha trava in grmičevje. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Orehovica.

Ob 1.35 sta v ulici Brezje v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Ob 20.29 so v Kočevju gasilci PGD Kočevje na travniku pogasili dva kupa gorečih vej.

Ob 20.31 je v Livoldu, občina Kočevje, na površini okoli 500 kvadratnih metrov gorela podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Livold.