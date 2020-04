Sto dve leti Amalije Mohorčič

26.4.2020 | 08:55

Praznovali so 102. rojstni dan Amalije Mohorčič - tete Malčke. Z leve: sin Slavko, podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik, predsednik KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja in župan občine Brežice Ivan Molan. (Foto: Rajka Križanac)

Predsednica OO RK Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac in teta Malčka (Foto: arhiv OO RK Jesenice na Dolenjskem)

Slovenska vas - V Slovenski vasi (v občini Brežice) je 23. aprila Amalija Mohorič praznovala 102. rojstni dan. Slavljenko so na njenem dvorišču obiskali predstavniki lokalne skupnosti in ji zaželeli še mnoga zdrava in vesela leta. Župan občine Brežice Ivan Molan, ki ga je spremljal podžupan Bogdan Palovšnik, je slavljenki izročil v imenu občine voščilo in košarico, polno vitaminov. Lepe in spodbudne besede sta ji namenila tudi predsednica OO RK Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac in predsednik KS Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja, ki ji je podaril šopek vrtnic.

»Praznovanje 102. rojstnega dneva je letos potekalo malo drugače: brez poljubov in objemov, ampak veselo in nasmejano z našo prisrčno slavljenko,« je sporočila Rajka Križanac.

»Našo teto Malčko krajani poznamo po delavnosti, pri svojih častitljivih letih še vedno sama poveže vinograd, na njivi posadi krompir, presadi solato na vrtu in uredi svoj dom. Kaj reči drugega, kot da je srečna, zdrava in še vedno polna energije!

Dve leti nazaj, ob 100. rojstnem dnevu smo zbrani slavljenko vprašali za skrivnost tako častitljivih let. Z iskro v očeh je rekla: 'Trdo delati, zmerno jesti in piti, s sosedom si dober biti!' Naj bodo te njene besede popotnica nam vsem,« je ob rojstnem dnevu Amalije Mohorčič zapisala v svoje sporočilo Rajka Križanac.

M. Luzar

