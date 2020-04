Enemu tri leta zapora, drugemu še malo več

26.4.2020 | 09:50

Robi Hudorovič je bil za napad in tatvino obsojen na tri leta in osem mesecev zapora. (Foto: B. B.)

Miran Hudorovac mora za tri leta v zapor. (Foto: B. B.)

Justino Cvelbar so avgusta oropali v domači hiši sredi Novega mesta. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Robi Hudorovič iz Brezja in Miran Hudorovac iz naselja Ruperčvrh, ki sta avgusta lani okradla in poškodovala 90-letno Novomeščanko Justino Cvelbar, morata v zapor. Prvi za tri leta in osem mesecev, drugi zatri leta, je razsodila sodnica novomeškega okrožnega sodišča Betka Šimc. Sodba še ni pravnomočna.

Malo pred polnočjo 8. avgusta lani se je Justina Cvelbar iz ulice Na Loko v Novem mestu, kjer živi sama, odpravljala spat, ko je v hiši zalotila Hudoroviča in Hudorovca, ki sta brskala po njenih stvareh. Rekla jima je, naj takoj zapustita hišo, sicer bo poklicala policijo. Nista je ubogala, ampak sta zahtevala, naj jima izroči denar. Pogumna gospa tega ni hotela narediti, zato jo je eden najprej brcnil, nato pa s pestjo udaril v obraz, zaradi česar je padla vznak in z glavo udarila ob tla, da se ji je ulila kri. Medtem ko je eden obračunaval z nemočno starko, je drugi brskal po njeni sobi in pod vzglavnikom našel denarnico s 185 evri, ki jih je imela Cvelbarjeva pripravljene za mojstra, ki naj bi ji prišel popravit štedilnik.

Nepridiprava sta denar vzela in odšla, še pred tem pa sta prerezala žice Justininega telefona, da ni mogla niti poklicati na pomoč. Sama ni želela iz hiše, saj za hojo uporablja bergle, do najbližjih sosedov pa jo loči dolg in strm klanec. Pomoč je tako dočakala šele zjutraj, ko so se na Loki pojavili prvi sprehajalci. V novomeški bolnišnici je zaradi presekanine na glavi dobila nekaj šivov, nosna kost je bila zlomljena, modrice je imela po vsem telesu.

Justina je enega od napadalcev poznala že prej, saj jo je občasno prišel prosit za denar, drugega pa je hitro prepoznala na fotografijah, ki so ji jih pokazali policisti. Ti so že naslednji dan prijeli 24-letnega Hudoroviča iz Brezja, dan pozneje pa se je na policijo sam javil še 37-letni Hudorovac iz naselja Ruperčvrh. Oba sta stara znanca policije z zajetno policijsko kartoteko, v preteklosti pa sta bila že obsojena za kazniva dejanja, zato sta vse od lanskega avgusta v priporu.

Tožilstvo je Hudorovca in Hudoroviča najprej obtožilo kaznivega dejanja ropa, nato pa obtožnico nekoliko spremenilo, saj je Cvelbarjeva ves čas trdila, da jo je fizično napadel le Hudorovič. Na koncu je sodišče oba obsodilo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine, Hudoroviča pa še zaradi povzročitve telesne poškodbe.

Tožilstvo je sicer predlagalo nekoliko strožjo kazen (štiri leta za veliko tatvino in deset mesecev za lahko telesno poškodbo), obramba pa je ob zaprosilu za predčasen začetek prestajanja zaporne kazni že napovedala pritožbo na višje sodišče. Hudorovac je namreč v postopku trdil, da s tatvino v resnici ni imel nič in da Cvelbarjeva po tistem, ko je dobila udarec, ni več videla, kaj se je dogajalo, Hudorovičeva zagovornica pa se ni strinjala z opredelitvijo kaznivega dejanja, pri katerem je v izreku sodbe navedeno, da je bila tatvina storjena na način, da je storilec izrabil nemoč oškodovane gospe.

Boris Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni delec Na 90-letnico se spravljata, ki živi sama? Naj sedaj ropajo, ko smo vsi doma, pa da vidimo kako se bo končalo. Se vidi kako se je v tem času zmanjšalo število vdorov v naseljene zgradbe. 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Mater jim j..., spet bojo žrl na naš račun, golazen zakradena. Preglej samo prijavljene komentatorje