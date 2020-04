V Krki našli cel arzenal, brunarica je pogorela

26.4.2020 | 18:15

Okoli 14. ure se je na Gubčevi cesti v Trebnjem kadilo iz stanovanja večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje ter odstranili na štedilniku pozabljeno posodo s hrano. Prezračili so prostor ga pregledali s termovizijsko kamero in izmerili prisotnost plinov.

Malo pred 8. uro so v naselju Dobrava pri Škocjanu v reki Krki našli osem kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Zahodnoštajerske regije so na kraju najdbe odstranili in varno uskladiščili štiri topovske granate nemške izdelave kalibra 76,2mm, protioklepni naboj ameriške izdelave kalibra 12,7mm, signalni naboj nemške izdelave kalibra 26mm ter dva vžigalnika topovske granate italijanske izdelave kalibra 75mm in 100mm, vse ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Ponoči, okoli ene ure, so na na Obolnem, občina Ivančna Gorica, opazili, da gori brunarica kluba radioamaterjev. Požar so pogasili gasilci PGD Stična in Metnaj, ki so tudi ostali na gasilski straži. Brunarica je v celoti uničena.

B. B.