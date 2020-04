Z dnevom upora proti okupatorju se spominjamo 79. obletnice nastanka OF

27.4.2020 | 08:00

Fotografija je simbolična (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Z dnevom upora proti okupatorju, ki ga obeležujemo danes, se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte (OF), osrednje odporniške organizacije na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Državne proslave ob letošnji 79. obletnici zaradi epidemije ne bo. Dopoldne bosta predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Igor Zorčič položila vence.

V preteklih letih so ob dnevu upora proti okupatorju, ki je dela prost dan, običajno pripravili državno proslavo, a, kot je za STA pojasnil vodja službe za državne proslave Aleksej Adrijan Loos, letos te ne bo, ker je ni mogoče izvesti. Zaradi epidemije novega koronavirusa so namreč prepovedana vsa javna zbiranja. So pa v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) v počastitev državnega praznika na njegov predvečer pripravili videoslovesnost.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Marijan Križman je v nagovoru iz Marezig med drugim ocenil, da je negiranje Osvobodilne fronte in partizanskega boja je tiščanje glave v pesek in poskus revidiranja polpretekle zgodovine, ki je kristalno jasna. Prinesla je svobodo, samostojnost in samozavest narodu. Njena vizionarska gesla pa so vključevala tudi pravico slovenskega naroda do samoodločbe. Zato sta OF in partizanski boj po Križmanovih besedah tudi temelj slovenske samostojnosti.

Predsednik republike Borut Pahor pa je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija ocenil, da je svet tudi danes na nek način, sicer drugačen, na razpotju, kot je bil sredi prejšnjega stoletja. Od tu vodita dve poti. Ena po demokratični poti in druga po poti avtokracije. "Upam da se bo cel svet, vključno z nami, odločil za demokracijo," je dejal.

Pred predsedniško palačo bo danes častna straža, Pahor pa bo imel dopoldne tudi nagovor za državljane. Pred tem bosta s Križmanom položila venec k spomeniku OF v Rožni Dolini v Ljubljani. Predsednik DZ Igor Zorčič bo položil venec h grobnici narodnih herojev v Ljubljani.

Za vse, ki si želijo ogledati prostore predsedniške palače, so letos pripravili posodobljen virtualen sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike, ki bo na voljo danes.

Za dan ustanovitve OF velja 27. april 1941, ko je bila na sestanku nekaterih politikov in kulturnikov v Vidmarjevi vili v Ljubljani ustanovljena Protiimperalistična fronta, ki so jo pozneje preimenovali v OF in pozvali k oboroženemu odporu. Gre sicer za manjšo zgodovinsko pomoto, saj je po drugi svetovni vojni dolgo časa veljalo prepričanje, da je bil omenjeni sestanek 27. aprila 1941, medtem ko je bil dejansko dan prej.

