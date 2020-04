Gorela trava, podrast, saje …

27.4.2020 | 08:15

Foto: Arhiv DL

V bližini Ulice Slavka Gruma v Novem mestu je včeraj proti večeru ob 18.40 gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

V Šalki vasi ob kočevskem jezeru je slabe pol ure čez polnoč gorela trava in bičevje na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Včeraj, malo pred 18. uro pa so v Slovenski vasi v Kočevju v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Stara cerkev in Kočevje so nadzorovali izgorevanje saj nato pa očistili dimno tuljavo in okolico pregledali s termo kamero.

M. Ž.