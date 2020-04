Nova oprema za sevniške gasilce

27.4.2020 | 14:15

Gasilci so dobili razkužila in pripomočke za njegovo razprševanje. (Foto: PGD Sevnica)

Sevnica - Gasilske enote širšega pomena, mednje sodijo tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica (PGD Sevnica), imajo v času razglašene epidemije nalogo, podeljeno s strani sistema zaščite in reševanja, da razkužujejo objekte javnega pomena in njihovo okolico.

Kot so dejali na sevniški občini, te nove naloge gasilci PGD Sevnica opravljajo z veliko mero odgovornosti in strokovne zavzetosti, ker pa so za to imeli omejeno opremo, je občina v sodelovanju z Gasilsko zvezo Sevnica pridobila dodatna razkužila in tudi tehniko. Tako bodo gasilci še bolj učinkoviti pri opravljanju svojih nalog, so poudarili.

