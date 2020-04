Včeraj šest novih okužb, ena oseba umrla

27.4.2020 | 11:40

Slika je simbolična. (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 634 testov in potrdili šest novih okužb z novim koronavirusom, skupaj jih je tako bilo 1402. Zaradi covida-19 je umrl en bolnik, skupaj doslej 83. Hospitaliziranih je bilo 80 bolnikov, od teh 22 na intenzivni negi, odpustili pa niso nobenega, je razvidno iz podatkov na spletni strani vlade.

V nacionalni raziskavi o razširjenosti covida-19 se je od 3000 povabljenih prebivalcev Slovenije na testiranje odzvalo 1320 ljudi, odvzeli pa so 1191 vzorcev. Do zdaj so odkrili eno novo in eno že prej odkrito okužbo.

M. Ž.