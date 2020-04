Slovenska karitas zbira za boj proti COVID-19

27.4.2020 | 16:00

Vir: spletna stran Slovenska karitas

Ljubljana - Slovenska karitas je začela akcijo zbiranja sredstev za pomoč pri preventivi in blaženju posledic pandemije novega koronavirusa v najrevnejših državah sveta. Z njo želi podpreti solidarnostni sklad, ki ga je nedavno ustanovil Caritas Internationalis na pobudo papeža Frančiška za takojšnjo in učinkovito pomoč ob pandemiji po vsem svetu. Kot so danes sporočili iz Slovenske karitas so v sklad namenili 5000 evrov.

Dodali so, da vsi, ki bi želeli podpreti ta prizadevanja Karitasa po svetu, lahko prispevajo na naslov: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomoč COVID po svetu; Koda namena: CHAR, BIC banke: LJBASI2X, Sklic: 00 640.

Namen solidarnostnega sklada je, kot navaja STA, omogočiti Karitasu in drugim katoliškim organizacijam nadaljevanje nudenja pomoči. Hkrati bodo lahko uvedli tudi preventivne ukrepe za zajezitev okužb s koronavirusom, pri čemer bodo posebno pozornost namenili državam, v katerih bi imelo širjenje epidemije še veliko hujše posledice, kot smo jim priča v Evropi, piše na spletni strani novic iz Vatikana.

V Slovenski karitas so ob tem izpostavili, da je pandemija koronavirusa prizadela ves svet, najhujše posledice pa bodo občutili najbolj ranljivi ljudje iz najrevnejših držav sveta, kjer imajo šibek zdravstveni sistem in gospodarstvo ter obstoječe humanitarne krize. Med največjimi posledicami bo huda lakota. Pandemija je globalna, zato je potrebna tudi globalna solidarnost, so med drugim poudarili v sporočilu za javnost.

M. Ž.