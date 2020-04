Gorel viličar, trava, vejevje in podrastje

27.4.2020 | 18:15

Foto: Arhiv DL

V Smolenji vasi v občini Novo mesto je ob 12.45 zagorel viličar. Požar sta z ročnim gasilnikom pogasila gasilca iz PGD Smolenja vas.

Malo po 12.30 sta na območju Trate v občini Kočevje na dveh lokacijah goreli trava in podrastje. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini približno 350 kvadratnih metrov.

Kočevski gasilci so bili znova na deli malo pred 15. uro, ko so na Cesti na Trato v Kočevju pri Rudniškem jezeru goreli suha trava, nekaj odpadnega vejevja in odpadne žagovine. Tokrat so pogasili požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Našli dele min

V Gorenji vasi v občini Trebnje so malo pred pol deveto dopoldne pri zemeljskih opravilih našli dele neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Zahodno-štajerske regije sta odstranila in do uničenja shranila na varno tri dele minometne mine kalibra 81 mm, nemške izdelave, dva dela minometne mine kalibra 81 mm, italijanske izdelave in tri kose pehotnega streliva italijanske izdelave. Vse najdbe so ostanek druge svetovne vojne.

M. Ž.