Zagorel avto

28.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.03 uri je na Pionirski cesti v Leskovcu pri Krškem, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Minulo noč ob 1.20 so v Ribnikih v Sevnici gorele suhe veje in odpadni material. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8.00 in 10.00 uro na območju TP OKROG izvod KOROMANDIJA.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu Belko-Joh;

- od 8.00 do 11.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod proti Kapelici;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU na izvodu Gostilna, Vrtača.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ na izvodu V HRIB OB DV;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ na izvodu VAS LEVO in VAS DESNO;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. NEMŠKA VAS na izvodu HIŠE POD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.