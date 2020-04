V izrednih razmerah z novim vodstvom

Priprava paketov s knjigami poteka po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Trebnje - Vodenje Knjižnice Pavla Golie Trebnje je konec marca prevzela Andreja Pleničar, ki ima veliko izkušenj na tem področju, saj je več kot deset let vodila novomeško knjižnico. Njena vizija je, da trebanjska knjižnica postane še bolj prepoznavna tako v lokalnem prostoru kot širše. Mesto direktorice je zaradi epidemije covid-19 zasedla v izrednih razmerah, v katerih je v ospredju predvsem razmišljanje, kako uporabnikom približati dostop do knjig.

Odkar so splošne knjižnice zaprle svoja vrata, tudi v Trebnjem iščejo rešitve. »Ponosna sem, da smo med prvimi knjižnicami na začetku aprila vzpostavili izposojo knjig po pošti, kar gre predvsem zasluga zaposlenim, ki so predlog navdušeno sprejeli. Delo poteka v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« pravi Pleničarjeva, ki ob tem poziva vse, da pokličejo v knjižnico ali prek spleta naročijo knjige po pošti. V prvih dneh aprila so pripravili kar 52 paketov, nekateri so vsebovali več kot deset knjig. Pričakovali so, da bo največ povpraševanja po domačem branju in študijskem gradivu, vendar se je v teh razmerah izkazalo, da so bralci bolj željni razvedrila.

Obenem so na začetku meseca tudi omogočili brezplačen vpis, na novo so pridobili 26 članov. Vsi lahko prek njihove spletne strani dostopajo do brezplačnih elektronskih časopisov, knjig, posnetkov pravljic pesmic in drugega. Od začetka razglasa epidemije do sredine aprila je bilo izposojenih 1.130 enot, od tega prek portala Biblos, ki je največja spletna knjižnica in knjigarna pri nas, 569 elektronskih knjig.

