Potrdili pridružitev občin Mirna in Mokronog - Trebelno

28.4.2020 | 09:00

Novomeški svetniki so na dopisni seji sprejel predlog odloka o skupni občinski upravi občin Dolenjske, ki omogoča pridružitev dveh novih občin: Mirna in Mokronog - Trebelno. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na nedavni dopisni seji sprejel predlog odloka o skupni občinski upravi občin Dolenjske, ki omogoča pridružitev dveh novih občin: Mirna in Mokronog - Trebelno. Skupna občinska uprava sicer deluje od 1. januarja in je pred tem združevala MO Novo mesto ter občini Trebnje in Stražo. Kasneje sta namero po sodelovanju izrazili še novo pridruženi občini. Akt o ustanovitvi razširjene skupne občinske uprave so medtem že potrdili v obeh novo pridruženih občinah, razširitev je prav tako potrdil trebanjski občinski svet, so sporočili z MO Novo mesto.

Preko skupne občinske uprave občine izvajajo naloge redarstva, inšpektorata, pravne službe, prometa, požarne varnosti in civilne zaščite. Država sofinancira 55 odstotkov bruto mase za plače zaposlenih v skupni občinski upravi in dodatnih 20 odstotkov materialnih stroškov. Poleg sofinanciranja gre tudi za povezovanje občin pri nalogah, ki so po občinah zelo podobne, predvsem pri manjših občinah pa ne zahtevajo zaposlitev za polni delovni čas, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.