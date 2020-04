Dobrodelna akcija po požaru za Dragovane

28.4.2020 | 10:00

Uničeno ostrešje hiše. (Foto: RK Metlika)

Požar je zajel tudi hlev. (Foto: RK Metlika)

Drašiči - V soboto smo poročali, da je zjutraj zagorelo v Drašičih v občini Metlika. Zagorela je drvarnica, požar pa se je nato razširil še na hlev, skedenj in ostrejše. Kot so sporočili z območnega združenja Rdečega križa Metlika, je zagorelo pri Dragovanovih. »Zgorela je drvarnica, gospodarsko poslopje, velik del ostrešja stanovanjske hiše, dve osebni vozili, nakladalka za seno in več kmetijskih priključkov. Družina potrebuje pomoč, da bo kmetijo lahko obnovila,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zato na Rdečem križu Metlika danes začenjajo dobrodelno akcijo, s katero bodo za omenjeno družino zbirali denar za pomoč po požaru. Akcija bo potekal do prvega julija, dobrodošla pa je tudi pomoč v gradbenem materialu in delu. Zbrana sredstva bodo porabljena namensko, in sicer za obnovo ostrešja stanovanjske hiše in izgradnjo hleva, so še dodali.

Sredstva lahko nakažete na TRR (Rdeči križ Metlika) 02994-0019199751; sklic: 00 2020 s pripisom »požar«.

Rdeči križ Metlika se kot nosilec akcije že v naprej zahvaljuje za pomoč.

R. N.