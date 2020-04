Škocjančani bi radi imeli banko

28.4.2020 | 12:00

Deželna banka ima v Škocjanu že rezervirane nove prostore v nekdanjem TIC-u. (Foto: M. Škoda)

Škocjan - 30. avgusta lani je bil zadnji dan, ko je v Škocjanu obratovala Deželna banka, potem pa je zaprla svoja vrata. No, kot pravijo v Škocjanu, le priprla, saj niso vrgli puške v koruzo in se od takrat zelo trudijo, da bi pridobili nove komitente, in bi banka spet lahko odprla vrata v njihovem kraju.

Bogdan Krašna

Pogoj Deželne banke - v Škocjan so jo dobili maja 2015, potem, ko je leto dni prej poslovalnico zaradi racionalizacije umaknila Nova ljubljanska banka - je, da deluje rentabilno, to pa pomeni, da potrebuje vsaj petsto komitentov.

Te številke še ne dosegajo, zdaj imajo 280 komitentov, a v Škocjanu so optimisti. Imajo zagotovila Deželne banke, da če pridobijo še manjkajočih 130 novih strank, banko dobijo nazaj. Zato si občina Škocjan z županom Jožetom Kaplerjem na čelu, gospodarstvenikom Bogdanom Krašno, pa Francijem Smrekarjem in še nekaterimi drugimi zelo prizadevajo, da bi nagovorili občane, ki bi podpisali pristopne izjave. Za zdaj jim gre dobro od rok in upajo, da jim do 15. maja uspe in se bodo v Ljubljano podali z dovoljšnim številom podpisov. Pismo o nameri je mogoče najti na spletni strani občine.

Zdaj do banke v Šentjernej, Novo mesto...

»Treba je povedati, da novi komitenti ne bodo imeli nobenih stroškov k prehodu na drugo banko, vsem jim bodo tam brezplačno uredili, ravno tako ne bo težav s prenosom kakih kreditov,« poudari Bodan Krašna, ki meni, da se je v tem »korona času«, ko imamo med drugim tudi omejitve gibanja med občinami, še bolj izkazalo, kako potrebno je, da ima vsaka občina svojo bančno poslovalnico.

Jože Kapler

Takega prepričanja je tudi župan Jože Kapler, ki je prepričan, da bodo občani tudi s pristopom k Deželni banki dokazali lokalno pripadnost. Da bo banka imela še boljše pogoje za delovanje, so ji v občini poiskali bolj atraktivno in varnejšo lokacijo - ne več v Metelkovem domu, ampak v nekdanjih prostorih TIC-a, blizu pošte, skratka tik ob glavni cesti v občinskem središču.

»Da imamo svojo banko, je zelo pomembno. Nepogrešljiva je za obrtnike in podjetnike, pa za mnoge starejše, saj še vedno omogoča tudi poslovanje z bančnimi knjižicami, ne samo z bančnimi karticami in seveda vsemi ostalimi sodobnimi elektronskimi načini poslovanja,« pove župan.

Sedaj imajo v Škocjanu le bankomat, za ostale storitve pa se morajo odpeljati na banko v Šentjernej, Novo mesto ali Krško, kar ni ravno blizu.

Besedilo in foto: L. Markelj