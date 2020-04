Povzročiteljica nesreče pod vplivom drog

28.4.2020 | 13:00

Slika je simbolična (Foto: arhiv DL)

V petek nekaj pred 9. uro se je zgodila prometna nesreča pri kraju Šutna. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila Renault clio, ki je vozil iz Bušeče vasi proti Šutni, zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Hudo poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto

Isti dan okoli 23.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na Šentjernejski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 32-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 45-letni voznik. Povzročiteljici nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,43 miligramov alkohola, so odredili hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, ki je bil prav tako pozitiven. Zoper povzročiteljico nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Nevarna vožnje v cestnem prometu.

Brežiški policisti pa so bili v soboto nekaj po 13. uri obveščeni o padcu motorista v kraju Cundrovec. Ugotovili so, da je 41-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ukradli dve puški, žar in jeklenko

Na Krašnjem vrhu na območju PP Metlika je minuli četrtek nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je dve puški in lastnika oškodoval za okoli 1000 evrov.

V kraju Gazice na območju PP Brežice je včeraj nekdo vlomil v počitniško hišo. Odnesel je žar in jeklenko ter lastnika oškodoval za okoli 700 evrov.

Skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je v soboto na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 30 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med v preteklih dneh na območju krajev Knežina, Dolenji Radenci, Stari trg ob Kolpi (PP Črnomelj), Trnje, Jesenice na Dolenjskem (PP Brežice), Groblje pri Prekopi in Ostrog (PP Šentjernej), izsledili in prijeli 30 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 11 državljani Maroka, devetimi državljani Alžirije, osmimi državljani Iraka in dvema državljanoma Tunizije še niso zaključeni.

Tuja krivda za nastanek požara izključena

Poročali smo že o požaru v Drašičih, kjer je zagorel lesen objekt, ogenj se je razširil še na ostrešje hleva, ostrešje stanovanjske hiše in kozolec. Požar so gasilci uspeli omejiti in pogasiti. Med gašenjem, v katerem so sodelovali tudi oškodovanci in sosedje, ni bil nihče poškodovan, iz hleva so pravočasno uspeli rešiti vse živali. V požaru je nastala velika premoženjska škoda, poleg poškodovanih objektov sta zgorela tudi dva osebna avtomobila, več delov kmetijskih strojev in pripomočkov in krma. Kriminalisti in kriminalistični tehniki so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin požara. Po do sedaj zbranih ugotovitvah je tuja krivda za nastanek požara izključena. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.

R. N.