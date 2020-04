Šest novih okužb s koronavirusom, umrli trije bolniki

28.4.2020 | 15:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Vlada je sporočila, da so v Sloveniji v ponedeljek opravil 683 testov in pri šestih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Skupaj je potrjenih 1408 okužb. Včeraj so za posledicami covida-19 umrli trije bolniki, skupaj doslej 86. V bolnišnicah je bilo 78 bolnikov, od teh 24 na intenzivni negi, v domačo oskrbo pa so odpustili dve osebi.