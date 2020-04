Med novimi ambasadorji tudi Akrapovič

Črnomelj - Javna agencija Spirit Slovenija je v okviru nacionalne kampanje za promocijo slovenskega gospodarstva izbrala 19 novih ambasadorjev, ki bodo s trajnostnimi in inovativnimi rešitvami pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, ustvarjalno naravnane in zelene države ter h gradnji njene pozitivne podobe ter promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.

Novi ambasadorji so Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, Swarco Lea in SETCCE.

Nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva Spirit vodi pod sloganom "I feel Slovenia. Green. Creative. Smart". Kot so sporočili iz javne agencije Spirit, so bili izbrani na podlagi januarja letos objavljenega javnega poziva. Jeseni naj bi se jim v sklopu drugega javnega poziva pridružilo še do 20 slovenskih podjetij, ki predstavljajo ključne prebojne rešitve, storitve in inovativne izdelke slovenskega gospodarstva.

Direktorica Spirita Ajda Cuderman je ob imenovanju novih ambasadorjev izpostavila, da bo agencija prek sporočil in aktivnosti širše digitalne marketinške kampanje umestila slovensko gospodarstvo na strateških izvoznih in investicijskih trgih kot zaupanja vredno in zanesljivo poslovno okolje. »Sporočila bomo podkrepili s predstavitvami predstavnikov zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva ter njihovih prebojnih rešitev. Obetamo si, da bo skupna promocija pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo,« je še dodala Cudermanova, so zapisali v sporočilu za javnost.

