Pogrešanega našli utopljenega

28.4.2020 | 19:00

Slika je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je ob 9.16 v Rumanji vasi, občina Straža, začela iskalna akcija pogrešane osebe. Policisti so s pomočjo gasilcev PGD Vavta vas in Dolenja Straža pregledali brežino, gasilci GRC Novo mesto pa s čolnom gladino reke Krke. Pogrešano osebo so našli utopljeno na jezu v Straži.

Našli minometno mino

Ob 12.53 so v gozdu pri Roški cesti v Dolenjskih Toplicah našli neznano neeksplodirano ubojno telo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta odstranila in na kraju uničila minometno mino 45mm, italijanske izdelave, ostanek II. svetovne vojne. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je ob 7.49 v Ribnikih, občina Sevnica, ponovno zagorel kres. Gasilci PGD Sevnica so goreči kres zalili z vodo in ga pogasili.

Ob 8.47 so bili na delu tudi Gasilci PGD Globoko in Dečno Selo, kajti na cesti v naselju Mali Vrh, občina Brežice, je zagorelo osebno vozilo. Gasilci so požar pogasili in pregledali uničeno vozilo s termo kamero.

R. N.