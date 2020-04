Padel s strehe; v gasilce metali kamenje

29.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.32 uri je v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, krajan padel s strehe in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

V gasilce metali kamenje

Ob 22.14 so v bližini naselja Dobliče, občina Črnomelj, na divjem odlagališču goreli lesni odpadki in vejevje. Gasilci PGD Dobliče so požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Ob 20.26 so gasilci PGD Zagorica pogasili okoli 100 kvadratnih metrov goreče trave in podrasti v naselju Zagorica v občini Dobrepolje.

Ob 1.52 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, občina Krško, kjer so gorele karoserije osebnih vozil. Gasilci so delno pogasili požar in se umaknili iz naselja zaradi varnosti, ker so občani v njih metali kamenje. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 na izvodu Romi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Zgornji Svržaki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC 2000;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS na izvodu VRHOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Završe med 8:15 in 14:00 uro ter na območju TP ŽIGRSKI VRH izvod ŽIGRSKI VRH med 9:00 in 14:00 uro. Za področje nadzorništva Brežice na območju TP GLOBOKO izvod BOJSNO med 9:00 in 11:00 uro. Za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Krakovo in TP Krakovo gomila med 6:00 in 6:30 uro ter med 12:30 in 13:00 uro, na območju TP Gmajna, TP Kržišče, TP Mali Koren in TP Ravno Kremen med 6:10 in 7:00 uro ter med 12:00 in 13:00 uro na območju TP Dolga Raka, TP Smednik in TP Površje Dolenja vas med 6:10 in 13:00 uro ter na območju TP Štrit, TP Površje, TP Štrit Brezje, TP Raški vrh in TP Štrit Dule med 7:20 in 11:45 uro.

M. K.