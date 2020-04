Vrata znova odpirajo knjižnice in muzeji

29.4.2020 | 08:00

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. (Foto: Tomislav Urh)

Ljubljana, Črnomelj - Danes lahko po vladni odločitvi vrata znova odprejo knjižnice, galerije in muzeji, znova so mogoče tudi storitve nepremičninskega posredovanja in dimnikarske storitve. V porodnišnicah pa je pri porodih od danes znova dovoljena prisotnost spremljevalca.

Pri porodu bo lahko od danes prisoten le en spremljevalec oz. spremljevalka po izbiri porodnice, pri čemer porodnica in spremljevalec ne smeta biti pozitivna na novi koronavirus ali imeti znake, ki bi kazali na bolezen. Prav tako bo moral spremljevalec upoštevati higienske ukrepe in razdaljo 1,5 metra od zaposlenih in površin, namenjenih zdravljenju, uporabljati pa bo moral ustrezno varovalno opremo.

Po torkovi dopisni seji pa je vlada zvečer sporočila tudi, da se lahko danes znova odprejo knjižnice, galerije in muzeji, kjer je kljub zaprtemu prostoru storitev možno organizirati na način, da je onemogočen stik med obiskovalci ali je stik minimalen. A mnogim knjižnicam se tako na hitro ni uspelo organizirati in zagotoviti potrebno zaščitno opremo. »Prejeli smo informacijo, da vlada dovoljuje odprtje knjižnic. V Knjižnici Črnomelj se zelo trudimo za varnost naših obiskovalcev in zaposlenih, zato knjižnice danes še ne bomo odprli. Knjižnico Črnomelj in krajevno knjižnico Semič bomo odprli v ponedeljek, 4. maja, saj moramo predhodno pripraviti ukrepe in organizirati delo tako, da bomo zaščitili zaposlene in uporabnike. Natančnejša navodila o poteku izposoje in vračila gradiva še sledijo,« so sporočili s črnomaljske knjižnice.

Vlada je včeraj odločila tudi o težko pričakovani odpravi omejitev v gostinstvu, s ponedeljkom bo namreč mogoča strežba na terasah in vrtovih lokalov. Prav tako bodo mogoče storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev. Na današnji seji pa bo obravnavala načrt sproščanja tudi drugih ukrepov.

STA/R. N.