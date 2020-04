Brez vozniškega in pod vplivom alkohola

29.4.2020 | 10:00

Foto: arhiv DL

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj po 20. uri med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznico osebnega avtomobila Opel vectra. Med postopkom so ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozila pa je avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 54-letna voznica, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola, je v vozilu prevažala otroka, ki ni bil ustrezno zavarovan z zadrževalnim sistemom. Avtomobil so ji zasegli, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve predpisi določajo globo v višini 2190 evrov, so sporočili s PU Novo mesto.

Odklonil preizkus alkoholiziranosti

V sporočilu za javnost so tudi zapisali, da so bili pred tem, nekaj pred 18.30, policisti PP Črnomelj obveščeni o prometni nesreči na Belčjem Vrhu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 44-letni voznik štirikolesnika zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici, policisti pa bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Ukradel 1000 litrov goriva

Med nedeljo in torkom je v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo vlomil v lesen objekt in ukradel plinsko jeklenko in vrtno orodje.

Na območju Gorjancev je pred dnevi neznanec vlomil v skladiščne prostore podjetja in ukradel okoli tisoč litrov goriva, so še sporočili s policije.

R. N.