Zaznavajo povečano število kršitev

29.4.2020 | 11:00

Sevnica - Štab Civilne zaščite občine Sevnica v zadnjem tednu zaznava povečano število kršitev, zato poziva vse občanke in občane k doslednem upoštevanju ukrepov ter odgovornem in samozaščitnem ravnanju.

Štab Civilne zaščite občine Sevnica izvaja tedenske sestanke, na katerih predstavniki služb, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja, predstavijo izvedene aktivnosti, analizo aktualnega stanja in akcijski načrt za nadaljnje ravnanje. Na včerajšnjem sestanku so predstavniki Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Policijske postaje Sevnica in Občine Sevnica opozorili na več zaznav kršitev in neodgovornega ravnanja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Povečal se je obseg dela na področju nujne medicinske pomoči in urgence, ki je nastal zaradi večjega števila poškodb kot posledic adrenalinskih športov. Razglašena je velika požarna ogroženost, zaradi katere je prepovedano vsakršno kurjenje na prostem, tudi kurjenje kresov. Kljub temu so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica opravili intervencijo, ker je zagorelo zloženo in za kres pripravljeno suho vejevje na območju Sevnice. Policija je minuli konec tedna zaznala 30 kršitev prepovedi zbiranja na javnih mestih na območju občine.

»Ravnanje občank in občanov je bilo ob razglasitvi epidemije zgledno in dosledno. Opuščanje samozaščitnega ravnanja, kljub postopnem sproščanju nekaterih ukrepov vlade je preuranjeno in tvegano vedenje. Štab Civilne zaščite poziva občanke in občane, naj dosledno upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s covid-19,« sporočajo.

Prvomajski prazniki so tradicionalno namenjeni druženju, praznovanju in kresovanju. Letošnja prvomajska praznovanja morajo biti prilagojena aktualnim razmeram, torej naj minejo v znamenju zmerne rekreacije v naravi in v krogu ožjih družinskih članov, brez kurjenja kresov in brez zadrževanja v večjih skupinah na javnih prostorih, še pozivajo.

