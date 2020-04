V torek deset novih potrjenih okužb, trije ljudje so umrli

29.4.2020 | 12:00

Vir: spletna stran vlade RS

Ljubljana - V torek so v Sloveniji opravili 1317 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 10 primerov, skupaj 1418. V torek so umrli trije bolniki s covidom-19, skupaj doslej 89. V bolnišnicah je bilo 73 bolnikov, od teh 25 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili sedem oseb, je na spletu objavila vlada.

Število hospitaliziranih je bilo po vladnih podatkih nižje za pet, število bolnikov na intenzivni negi pa večje za enega bolnika kot dan prej.

V torek niso potrdili nobene nove okužbe v nacionalni raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Do zdaj so sicer v okviru raziskave na novo potrdili eno okužbo, pri eni osebi pa je bila okužba diagnosticirana že pred enim mesecem. Povabilo v raziskavo je sprejelo 1350 ljudi, odvzeli so 1258 vzorcev, je objavljeno na spletni strani raziskave.

Do zdaj so v Sloveniji opravili 51.607 testiranj. Med 1418 okuženimi je 627 moških in 791 žensk.

STA