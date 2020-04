V štirih letih tristo novih najemniških stanovanj

29.4.2020 | 14:15

Gradnja stanovanj v ulici Pri Unionu v Kočevju bo morda končana že letos. (foto: M. Glavonjić)

Novo mesto, Črnomelj, Krško, Kočevje - Stanovanjski sklad Republike Slovenije bo v Črnomlju, Kočevju in Krškem do sredine naslednjega leta odkupil novih 119 najemniških in oskrbovanih stanovanj, leta 2022 pa se namerava v Novem mestu lotiti še gradnje 180 stanovanj.

V Kočevju morda že letos

Najdlje je projekt v Kočevju, kjer je sklad novembra lani z ljubljanskim podjetjem GM Holding podpisal pogodbo o gradnji oz. nakupu dveh stanovanjskih blokov v Kočevski rezidenci (ulica Pri Unionu). Bloka sta v fazi zaključne gradnje, imela bosta 76 stanovanj v skupni velikosti 4200 m2 (stanovanja bodo velika med 36 in 85 m2), 29 podzemnih garaž, 49 samostojnih garaž na nivoju terena in 32 parkirnih mest v okolici blokov. V skladu s pogodbenim rokom morata biti bloka končana do konca junija prihodnje leto, izvajalec pa predvideva, da bodo stanovanja zgrajena že prej, morda že letos. Ko bosta bloka končana, ju bo sklad odkupil za 6,45 milijona evrov, kar pomeni, da bo za kvadratni meter neto stanovanjske površine plačal 1380 evrov, za pokrito garažno mesto pa 8500 evrov (vse cene so brez DDV).

Vlogo za najem bodo zainteresirani prosilci vložili po tistem, ko bo sklad stanovanja prevzel, prednost pri najemu pa bodo imele mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi drugi. Višina najemnine uradno še ni znana, po nekaterih ocenah pa se bo gibala med 5 in 6 evrov na kvadratni meter. Interes po najemu je velik, saj sklad vsa stanovanja, ki jih ponudi v Kočevju, nemudoma odda. Trenutno imajo v bloku v neposredni bližini novih objektov v lasti 17 stanovanj, ki jih oddajajo po ceni do 207 do 450 evrov na mesec, vsa pa so zasedena.

Trideset stanovanj v Črnomlju

V Črnomlju namerava sklad odkupiti 30 stanovanj, ki jih bo v Čardaku zgradilo domače podjetje TGH. Ker je investitor zaprosil za spremembo gradbenega dovoljenja, usklajevanja o vsebini prodajne predpogodbe med skladom in TGH še potekajo. Začetek gradnje bloka je predviden maja 2020, stanovanja pa naj bi bila zgrajena do julija prihodnje leto. Blok bo imel 40 stanovanj, sklad pa jih bo odkupil 30 v prvem, drugem in tretjem nadstropju v predvideni skupni površini 1.856 m2. Poleg stanovanj sklad kupuje tudi 15 nadkritih in 15 nenadkritih parkirnih mest na nivoju terena. Sklad bo stanovanja odkupil po enaki ceni kot v Kočevju, se pravi po 1380 evrov na kvadratni meter stanovanjske površine, za posamezno nadkrito parkirno mesto pa bo plačal še 2800 evrov (brez DDV).

To bodo prva stanovanja, ki jih bo stanovanjski sklad v Črnomlju oddajal za stroškovni najem, višina najemnine pa še ni znana.

V Krškem varovana stanovanja

Sklad se bo lotil tudi sofinanciranja gradnje oskrbovanih stanovanj, ki jih bo v bližini Zdravstvenega doma Krško na Leskovški cesti zgradila družba Kostak. Blok z 29 stanovanji za bivanje ene ali dveh oseb bodo zgradili ob že obstoječem podobnem objektu oskrbovanih stanovanj iz leta 2011. Sklad v projektu sodeluje s soinvestitorskimi sredstvi za nakup 15 oskrbovanih stanovanj (skupaj 830 m2 stanovanjskih površin) v višini 1,34 milijona evrov, Kostaku pa bo pomagal tudi s 600.000 evrov posojila. Na gradbišču so se že začela pripravljalna dela, predvideni rok za dokončanje objekta s skupaj 1665 m2 stanovanjskih površin in 18 parkirnimi mesti na prostem pa je februarja 2021.

Na skladu trenutno načrtujejo, da bodo stanovanja oddajali, katere osebe bodo imele pri najemu prednost in kakšne bodo najemnine, pa bo znano ob prevzemu stanovanj prihodnje leto.

V Novem mestu nova soseska

Največjega projekta na našem območju pa se stanovanjski sklad loteva v Novem mestu, kjer je po nekaj zapletih, o katerih smo v Dolenjskem listu pisali lani, konec lanskega leta le postal lastnik dobrih šestih hektarjev zemljišč, na katerih je predvidena gradnja nove soseske Brod-Drage. OPPN za to območje predvideva gradnjo večstanovanjskih in individualnih stavb, sklad pa je zainteresiran zgolj za gradnjo prvih, zato se z Mestno občino Novo mesto pogovarja o prodaji parcel, na katerih so predvidene individualne hiše.

Projekt večstanovanjskih stavb na območju OPPN Brod-Drage na stanovanjskem skladu ocenjujejo na 23,9 milijona evrov. Predvidena je gradnja stolpičev, vila blokov in vila dupleksov, in sicer v dveh ali treh fazah. Kot pravijo na skladu, bo prva faza obsegala približno 120 stanovanj, druga pa 60. Vrednost prve faze ocenjujejo na 15,9 milijona evrov, vrednost druge pa na 8 milijonov. Trenutno pridobivajo idejne rešitve večstanovanjskih stavb (ocenjena skupna površina 180 stanovanj znaša 11.700 m2), še letos pa bodo predvidoma začeli tudi pripravo projektne dokumentacije.

Kot pravijo na skladu, tečejo tudi pogovori z mestno občino glede komunalne opreme območja in gradnje nove vstopne ceste na območje, ki je skupna za dve večstanovanjski pozidavi (OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina). Sklad začetek gradnje stanovanj obeh faz načrtuje na začetku leta 2022, gradnja pa bi potekala dve leti. »Sam začetek gradnje stanovanj je odvisen predvsem od gradnje potrebne nove komunalne infrastrukture, ki je v domeni Mestne občine Novo mesto,« poudarjajo na stanovanjskem skladu.

Višina najemnin še ni znana, kriteriji za dodelitev stanovanj pa bodo enaki kot v Kočevju in Črnomlju, se pravi: mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi drugi. Interes po najemniških stanovanjih v Novem mestu je velik, opažajo na stanovanjskem skladu, saj vsa stanovanja, ki jih ponudijo na trg, nemudoma oddajo. Sklad ima v Mestni občini Novo mesto trenutno v lasti 21 stanovanj, namenjenih za stroškovni najem. Za 25 m2 veliko garsonjero mesečno zaračunajo 176 evrov, za dvosobno stanovanje s 50 m2 uporabne površine 375 evrov, za štirisobno (93 m2) pa 550 evrov.

Boris Blaić