Pomoč zbirajo tudi na obrtni zbornici

29.4.2020 | 12:50

Metlika, Drašiči - V akcijo zbiranja pomoči za odpravo škode, ki je nastala v nedeljskem požaru na domačiji Dragovanovih v Drašičih, se je po metliškem Rdečem križu vključila tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika. Gospodar kmetije Jože Dragovan je namreč tudi avtoprevoznik in član metliške obrtne zbornice.

»Vse se je zgodilo v nekaj minutah. Niti osebnih avtomobilov, ki sta bila zunaj, nismo uspeli umakniti,« je še vedno v šoku povedal Jože Dragovan, avtoprevoznik zadnjih 13 let.

Na pomoč so mu že priskočili prijatelji, znanci, sosedje in kolegi obrtniki, metliška zbornica pa se je povezala z Ustanovo za humanitarno pomoč obrtnikom, ki deluje v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in je za zbiranje pomoči odprla poseben sklic na svojem računu.

Kdor želi, lahko pomoč nakaže na: Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, na poslovni račun, ki je odprt pri NLB, SI56 0201 3025 7684 878 (BIC banke: LJBASI2X), z namenom Humanitarna pomoč – Požar v Drašičih Koda namena: CHAR Sklic: 00 10-1049 Denarna sredstva se zbirajo strogo namensko, zato bodite pozorni pri izpolnitvi plačilnega naloga.

B. B.