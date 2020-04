Zakon, ki bo pospešil gradnjo HE Mokrice

29.4.2020 | 16:50

Dušan Šiško, poslanec iz Krškega, je v imenu predlagateljev predstavil novelo zakona. (Foto: B. B,, arhiv DL)

Ljubljana, Brežice - Državni zbor je v okviru današnje izredne seje z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, ki jo je pripravilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS, SD in NSi. Novela predvideva pospešitev projekta gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice.

Dušan Šiško (SNS) je v imenu predlagateljev novele izpostavil, da je "skrajni čas" za pospešitev pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo HE Mokrice in izpolnitev obveznosti z naslova koncesijske pogodbe.

"Najpomembnejše pa je, da se zagotovi poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica na Krki. Nedokončana HE Mokrice bi namreč povzročila izgubo celotnega energetskega potenciala Spodnje Save, že zagrajene hidroelektrarne pa bi postale predimenzionirane," je opozoril.

Novela naj bi odpravila tudi pomanjkljivosti, vezane na gradbeni zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku poleg dokumentacije in presoje vplivov na okolje priložiti tudi dokazila o pravici graditi na vseh zemljiščih, na katere se posega, je dejal Šiško.

Takšna ureditev je v konkretnem primeru gradnje HE Mokrice z vsemi pripadajočimi objekti v praksi neizvedljiva, je zatrdil. "Naša država bi morala namreč pridobiti in odkupiti okoli 4000 zemljišč, kar pa ni majhen zalogaj. Ravno tako se posamezni deli, sklopi pri gradnji hidroelektrarne gradijo v različnih časovnih obdobjih z različnimi investitorji," je poudaril.

Novela zato nalaga, da začne upravni organ obravnavati zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na okolje brez predložitve lastniške ali druge stvarne pravice na nepremičninah, a ob pogoju, da investitorji predložijo dokazila, še preden se izda gradbeno dovoljenje.

Da ob sedanjih pravilih nadaljevanje projekta izgradnje HE Mokrice po integralnem postopku ni mogoče, je potrdil tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Ministrstvo ima po njegovih besedah informacije, da bo vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku vložena v manj kot mesecu dni, torej se mudi. Sistemskih sprememb ni mogoče izpeljati tako hitro, bo pa gradbeni zakon, ki bo rešil podobne zagate tudi na drugih objektih, po načrtih v celoti prenovljen še letos, je dodal.

Poslanci so danes poudarili, da so slovenske potrebe po električni energiji vedno večje in da se bo treba zato odločiti, kako bomo v naslednjih desetih in več letih pridobivali električno energijo. Menili so tudi, da bo imela novela pozitiven doprinos k državnim in občinskim financam.

B. B./STA