Dvakrat čistili ceste

30.4.2020 | 07:00

Včeraj ob 14.00 uri je bilo v ulici Splavne na Uršnih Selih v občini Novo mesto po cestišču razlito motorno olje. Gasilca GRC Novo mesto sta madež na dolžini 180 metrov posula z vpojnim sredstvom in ga očistila.

Ob 17.34 pa je bilo na cesti peskokop Kremen—Dolenje Mokro Polje—Orehovica, občina Šentjernej, po cestišču razlito plinsko olje. Gasilci GRC Novo mesto so madež posuli z vpojnim sredstvom in ga očistili. Na kraju je bil tudi delavec CGP Novo mesto ter policija.

Pred dežjem še gorelo

Ob 10.47 so v naselju Gabrje pri Ilovi Gori, občina Grosuplje, goreli suho listje in podrast. Gasilci iz PGD Velika Ilova Gora so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod desni Krasinc.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEJMIŠČE Šentjernej.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, na izvodu MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 11.30 uro na območju TP Slivje, Stari grad, Zavode, Savinek in Slivje ribogojnica in med 12.15 in 14.30 uro na območju TP Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci; na področju nadzorništva Brežice pa med 8.30 in 12. uro na območju TP Brvi izvod Zasap.

M. K.